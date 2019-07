CALCIOMERCATO JUVENTUS KHEDIRA RUGANI CANCELO / La dirigenza della Juventus è al lavoro per cercare di definire l'operazione Lukaku, ma gli uomini mercato bianconeri sono anche concentrati sul fronte delle uscite.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport'sono i primi due indiziati a poter lasciare Torino: per il francese ci sono stati contatti con il, il tedesco rescinderà il contratto per potersi sistemare più facilmente altrove. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'ex Real Madrid è nel mirino dell'Arsenal che ha messo gli occhi anche su Rugani. Su Luca Pellegrini ci sono Cagliari e Sassuolo, mentre le situazioni di mercato di Perin e Cancelo sono in stand by: la prima offerta dell'Aston Villa per il portiere non ha convinto, il pressing del Manchstert City sul portoghese invece non ha portato gli effetti sperati. C'è fretta perché il mercato in Premier League chiude l'8 agosto.