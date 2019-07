CALCIOMERCATO INTER DZEKO ROMA / Sull'asse Milano-Roma continua a tenere banco il caso legato al futuro di Edin Dzeko. Come aveva anticipato nei giorni scorsi la redazione di 'Calciomercato.it', l'Inter ha messo sul piatto un'offerta da 15 milioni di euro per convincere i giallorossi a privarsi del centravanti bosniaco. Al momento però la Roma continua a resistere facendo muro.

Stando alle informazioni raccolte da ' Calciomercato.it ' la motivazione risiede nel fatto che il club capitolino vorrebbe prima di tutto assicurarsi un sostituto all'altezza in attacco per poi eventualmente trattare la cessione in nerazzurro di Edin Dzeko. Ad ogni modo la richiesta iniziale dei giallorossi su espressa indicazione dicorrisponde a ben 20 milioni di euro, comunque lontana dall'attuale proposta dell'Inter. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI