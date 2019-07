p>CALCIOMERCATO FIORENTINA PEZZELLA BOATENG / Lanei prossimi giorni è chiamata a risolvere il caso: il difensore argentino non è considerato una pedina fondamentale da, il suo agente ha incontrato la dirigenza dellae delcon la dirigenza viola che lo non considera incedibile e chiede per la sua partenza almeno 20 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', è tutto fatto in entrata per l'arrivo di Lirola: al Sassuolo andranno 13 milioni di euro più bonus, il giocatore firmerà un triennale più un'opzione sul quarto. Dal club neroverde potrebbe arrivare anche Boateng, per il momento è soltanto un’idea e la Fiorentina lo vorrebbe solo in prestito.

In settimana incontro con il Brescia che è interessata al difensore Ceccherini. Potrebbe essere lui la contropartita per Tonali? Il gioiellino del Brescia resta la prima scelta di Montella per il ruolo di regista ma non sarà facile convincere Cellino.