Juventus, l'alternativa a Dybala costa 60 milioni: le ultime di CM.IT

JUVENTUS DYBALA TOTTENHAM NERES / Non solo Paulo Dybala. In vista della prossima stagione, il Tottenham sta cercando fantasia mancina per impreziosire la propria rosa. L'attaccante della Juventus piace molto agli Spurs, ma non è il solo nome sul taccuino della dirigenza londinese. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati ripresi i contatti con il Betis per Giovanni Lo Celso.

Dopo aver acquistato, gli andalusi sono meno restii a lasciar partire l'argentino, ma la valutazione resta di 70 milioni di euro, a fronte di un'offerta da 60. Un altro profilo seguito con interesse, secondo Calciomercato.it , è quello di. Per battere la concorrenza dell', già in contatto con il giocatore e con l'Ajax sulla base di 50 milioni di euro, i londinesi sono pronti ad arrivare fino a 60 nel caso in cui dovessero tramontare le altre due piste.