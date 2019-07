CAGLIARI DEFREL / Lo scorso 10 luglio vi abbiamo raccontato che i tempi per la cessione di Defrel non erano ancora maturi. E così è stato: l'attaccante si è preso dei giorni per approfondire e valutare bene le varie proposte, con in cima quella del Cagliari.

Nei giorni scorsi, su input del tecnico, c'è stata un'accelerata proprio del club sardo, molto attivo in questo periodo anche sul fronte centrocampo . La destinazione rossoblu- confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - piace anche all'ex Sassuolo, che presto protrebbe sciogliere le ultime riserve. La sua valutazione - come da accordi tra le due società - è invece sui 15 milioni di euro (12-13 più bonus). Sullo sfondo l'e il