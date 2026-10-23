Roma, Ghilardi nel mirino della Fiorentina: la situazione | CM

Il difensore centrale giallorosso vanta diversi estimatori, ma occhio soprattutto al club viola.

Il 2 agosto 2025 si trasferiva dall’Hellas Verona alla Roma, ma Daniele Ghilardi da quel giorno ha avuto pochissime occasioni per mettersi in mostra e dimostrare a tutto il suo grande valore. Il difensore classe 2003 ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Gasperini e presto potrebbe salutare la capitale per tornare a giocare con una certa continuità.

Lo si apprende da alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, secondo cui la Fiorentina avrebbe messo nel mirino proprio Ghilardi per il futuro: il ds viola Fabio Paratici stravede per il 23enne originario di Lucca e avrebbe intenzione di effettuare un primo tentativo concreto già nel corso della sessione invernale di calciomercato, in programma a gennaio.

Attenzione, dunque, a questa pista e all’asse Roma-Firenze che potrebbe accendersi già nel corso delle prossime settimane.