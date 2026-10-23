Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma, Ghilardi nel mirino della Fiorentina: la situazione | CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il difensore centrale giallorosso vanta diversi estimatori, ma occhio soprattutto al club viola. 

Il 2 agosto 2025 si trasferiva dall’Hellas Verona alla Roma, ma Daniele Ghilardi da quel giorno ha avuto pochissime occasioni per mettersi in mostra e dimostrare a tutto il suo grande valore. Il difensore classe 2003 ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Gasperini e presto potrebbe salutare la capitale per tornare a giocare con una certa continuità.

Calciomercato Fiorentina, Paratici punta Ibrahimoglu
Fabio Paratici, Ds della Fiorentina (foto Ansa) – Calciomercato.it

Lo si apprende da alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, secondo cui la Fiorentina avrebbe messo nel mirino proprio Ghilardi per il futuro: il ds viola Fabio Paratici stravede per il 23enne originario di Lucca e avrebbe intenzione di effettuare un primo tentativo concreto già nel corso della sessione invernale di calciomercato, in programma a gennaio.

Attenzione, dunque, a questa pista e all’asse Roma-Firenze che potrebbe accendersi già nel corso delle prossime settimane.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 922 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
6665

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Nel 2001 la Juventus incassò dal Real Madrid la cifra record mondiale di 77,5 milioni. Per quale giocatore?

2 / 7

Quanto ha pagato la Juventus al Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic?

3 / 7

Da quale club arrivò Zinedine Zidane alla Juventus nel 1996?

4 / 7

Chi è il calciatore con più presenze nella storia del Milan?

5 / 7

Nel 1999 Christian Vieri lasciò la Lazio con un trasferimento record mondiale. Dove andò?

6 / 7

Santiago Castro ha lasciato il Bologna nell'estate 2026. Per quale squadra gioca ora?

7 / 7

Quale squadra ha acquistato sia Djed Spence dal Tottenham sia Curtis Jones dal Liverpool?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie