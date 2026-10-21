Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Roma, interesse concreto per Ben Seghir: piace a Gasperini | CM

Foto dell'autore

La società giallorossa continua a monitorare il mercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa. 

La Roma strapazza lo Slovan Bratislava in Champions League e conquista i primi 3 punti nella massima competizione continentale per club. I giallorossi disputano una buonissima gara, confermando di attraversare un ottimo momento di forma dopo il successo in campionato contro il Genoa di De Rossi.

Gian Piero Gasperini
Gasperini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Intanto, la dirigenza giallorossa continua a monitorare con grandissima attenzione il calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini e più precisamente il reparto offensivo: uno dei principali obiettivi del ds D’Amico – stando ad alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione – si chiama Eliesse Ben Seghir, classe 2005 marocchino con cittadinanza francese del Bayer Leverkusen. Si tratta di un calciatore molto duttile che può essere impiegato da esterno d’attacco, da trequartista e addirittura da centravanti: Gasperini lo apprezza tantissimo e ora la società vuole provare ad accontentare il suo allenatore.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 897 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
6603

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Nell'estate 2000 la Lazio stabilì il record mondiale dei trasferimenti acquistando dal Parma:

3 / 7

Qual è l'acquisto più costoso nella storia della Serie A?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

6 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

7 / 7

Nel 1999 Christian Vieri lasciò la Lazio con un trasferimento record mondiale. Dove andò?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie