Roma, interesse concreto per Ben Seghir: piace a Gasperini | CM

La società giallorossa continua a monitorare il mercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa.

La Roma strapazza lo Slovan Bratislava in Champions League e conquista i primi 3 punti nella massima competizione continentale per club. I giallorossi disputano una buonissima gara, confermando di attraversare un ottimo momento di forma dopo il successo in campionato contro il Genoa di De Rossi.

Intanto, la dirigenza giallorossa continua a monitorare con grandissima attenzione il calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini e più precisamente il reparto offensivo: uno dei principali obiettivi del ds D’Amico – stando ad alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione – si chiama Eliesse Ben Seghir, classe 2005 marocchino con cittadinanza francese del Bayer Leverkusen. Si tratta di un calciatore molto duttile che può essere impiegato da esterno d’attacco, da trequartista e addirittura da centravanti: Gasperini lo apprezza tantissimo e ora la società vuole provare ad accontentare il suo allenatore.