Roma, c’è anche il Bayern Monaco sulle tracce di Koné: la situazione | CM

Il centrocampista francese è sicuramente uno degli elementi più importanti della rosa a disposizione di Gasperini.
Contro il Real Madrid ha riportato una lesione di primo grado alla coscia e Manu Koné dovrà rimanere fermo ai box per circa 3-4 settimane. Una pessima notizia per la Roma che, dunque, si vedrà costretta a rinunciare a uno degli elementi più importanti dal punto di vista tattico per Gian Piero Gasperini.
Intanto, però, il nome del centrocampista francese continua ad essere accostato a diverse big europee, dopo l’interesse mostrato dal Chelsea la scorsa estate. Secondo alcune informazioni in nostro possesso, il Bayern Monaco sarebbe infatti particolarmente interessato al cartellino del centrocampista francese classe 2001 e avrebbe tutta l’intenzione di affondare il colpo già a gennaio.
La Roma considera Koné imprescindibile per i suoi equilibri e non vuole assolutamente privarsene, ma le cose potrebbero cambiare in caso di offerta monstre da parte della compagine bavarese. Seguiremo con attenzione questa vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.
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