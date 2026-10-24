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Napoli-Roma, le ultimissime: dubbio in attacco per Allegri

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Azzurri e giallorossi si affrontano nel big match dell’ottava giornata di campionato, ecco le ultimissime. 

Napoli e Roma si affrontano nella gara più attesa di questo turno di campionato. Entrambe le squadre arrivano da un successo in Champions League: gli azzurri si sono imposti sul Bodo Glimt, mentre la compagine giallorossa ha travolto lo Slovan Bratislava.

De Bruyne
Kevin De Bruyne (ANSA) – Calciomercato.it

Napoli in campo con il 3-4-2-1: tutto confermato con Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola da destra verso sinistra a centrocampo, mentre in attacco Lang è favorito su Giovane per affiancare De Bruyne alle spalle dell’unica punta Hojlund. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Badiashile; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, De Bruyne; Hojlund. Allenatore: Allegri

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, de Roon, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini

 

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