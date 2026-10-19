Infortunio Dybala, lo stop è più lungo del previsto: quando torna in campo

Aggiornamenti importanti in casa giallorossa per quel che riguarda le condizioni fisiche dell’attaccante argentino.

In casa Roma continua la marcia di avvicinamento alla gara di Champions League contro lo Slovan Bratislava, in programma martedì sera allo stadio Olimpico alle ore 21:00. I giallorossi sono chiamati a sfruttare il fattore campo e a vincere assolutamente dopo il clamoroso ko interno contro il Real Madrid nell’ultimo turno.

Intanto arrivano pessime notizie dell’infermeria come annunciato poco fa da Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: “Speriamo di avere a disposizione Cristante per la partita contro il Napoli, per Dybala speravamo fosse un po’ più veloce il recupero, l’ultima risonanza di ieri evidenzia una minima lesione e il recupero sarà due settimane più lungo“.

A questo punto, l’attaccante argentino rischia di tornare in campo soltanto nel match contro il Parma del prossimo 21 novembre, dopo la sosta per le Nazionali.