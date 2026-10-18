Juventus contro Roma: c’è la clausola da 80 milioni

Le due squadre italiane si sfidano per il gioiello della Nazionale: c’è però un ‘dettaglio’ da non trascurare

Issa Doumbia sta confermando tutto il suo valore anche all’estero con la maglia dello Sporting Club Portugal.

Il talento italiano si sta mettendo in evidenza con la maglia di una big del campionato lusitano, dopo l’ottima stagione col Venezia che ha segnato la promozione in Serie A dei lagunari. Lo Sporting è stato il più lesto ad assicurarsi le prestazioni del 23enne centrocampista, sborsando poco meno di 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus per scipparlo alla concorrenza.

Calciomercato, Juve e Roma si sfidano per Doumbia

Tra queste c’erano anche diversi top club italiani, tra cui Juventus e Roma che possono rifarsi sotto la prossima estate.

Doumbia ha mostrato tutto il suo valore anche in Nazionale, alla prima chiamata in azzurro da parte del Ct Mancini per le recenti sfide di Nations League. Stando al quotidiano ‘A Bola’, Juve e Roma seguono con attenzione il giocatore in vista delle prossime sessioni di mercato e dovranno stare attenti alla concorrenza della Premier League. L’ex Venezia, infatti, Oltremanica piace a Newcastle e Brentford.

Lo Sporting comunque non ha intenzione di privarsi del suo gioiello e lo farebbe soltanto a fronte della clausola rescissoria da 80 milioni, inserita nel contratto fino al 2031 di Doumbia.