Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus contro Roma: c’è la clausola da 80 milioni

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Le due squadre italiane si sfidano per il gioiello della Nazionale: c’è però un ‘dettaglio’ da non trascurare

Issa Doumbia sta confermando tutto il suo valore anche all’estero con la maglia dello Sporting Club Portugal.

Doumbia nel mirino di Juventus e Roma
Doumbia in Nazionale (Ansa) – Calciomercato.it

Il talento italiano si sta mettendo in evidenza con la maglia di una big del campionato lusitano, dopo l’ottima stagione col Venezia che ha segnato la promozione in Serie A dei lagunari. Lo Sporting è stato il più lesto ad assicurarsi le prestazioni del 23enne centrocampista, sborsando poco meno di 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus per scipparlo alla concorrenza.

Calciomercato, Juve e Roma si sfidano per Doumbia

Tra queste c’erano anche diversi top club italiani, tra cui Juventus e Roma che possono rifarsi sotto la prossima estate.

Issa Doumbia
Doumbia nel mirino della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Doumbia ha mostrato tutto il suo valore anche in Nazionale, alla prima chiamata in azzurro da parte del Ct Mancini per le recenti sfide di Nations League. Stando al quotidiano ‘A Bola’, Juve e Roma seguono con attenzione il giocatore in vista delle prossime sessioni di mercato e dovranno stare attenti alla concorrenza della Premier League. L’ex Venezia, infatti, Oltremanica piace a Newcastle e Brentford.

Lo Sporting comunque non ha intenzione di privarsi del suo gioiello e lo farebbe soltanto a fronte della clausola rescissoria da 80 milioni, inserita nel contratto fino al 2031 di Doumbia. 

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 844 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
6333

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Da quale club arrivò Kaká al Milan nel 2003?

2 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

3 / 7

Nell'estate 2000 la Lazio stabilì il record mondiale dei trasferimenti acquistando dal Parma:

4 / 7

Da quale club arrivò Gonzalo Higuaín alla Juventus nel 2016?

5 / 7

Quale portiere divenne nel 2001 il più costoso della storia passando alla Juventus?

6 / 7

Nel 1992 il Milan pagò al Torino una cifra record mondiale per quale giocatore?

7 / 7

Qual è stata la cessione più ricca di un club di Serie A nel mercato estivo 2026?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie