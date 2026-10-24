Juventus, un recupero e 8 assenti per Lecce: le scelte di Spalletti

La squadra bianconera impegnata domani nel match di campionato in casa del Lecce: la probabile formazione

Luciano Spalletti tira un sospiro di sollievo e recupera una pedina importante in vista della delicata trasferta di domani pomeriggio a Lecce.

Allarme rientrato infatti per Pepe Matar Sarr, che ha sostenuto l’allenamento di rifinitura alla Continassa ed è partito regolarmente con la squadra verso la Puglia. Un recupero prezioso per Spalletti, con il centrocampista senegalese che non era sceso in campo giovedì in Europa League contro il Rennes a causa di un affaticamento muscolare.

Juve a Lecce: la probabile formazione di Spalletti

L’ex Tottenham potrebbe comunque partire dalla panchina, con Koopmeiners favorito per un posto da titolare in mediana al fianco di Douglas Luiz.

Spalletti, oltre ai lungodegenti, a Lecce non avrà a disposizione neanche Celik e Nico Gonzalez (saranno 8 in totale gli indisponibili). Dubbio sul modulo per il tecnico: confermare le due punte, o ritornare alla difesa a quattro con la possibile esclusione di Kolo Muani in attacco.

La probabile formazione della Juve (3-4-1-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade, Kolo Muani