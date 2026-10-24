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Juventus, un recupero e 8 assenti per Lecce: le scelte di Spalletti

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La squadra bianconera impegnata domani nel match di campionato in casa del Lecce: la probabile formazione

Luciano Spalletti tira un sospiro di sollievo e recupera una pedina importante in vista della delicata trasferta di domani pomeriggio a Lecce.

Spalletti: le scelte per Lecce-Juve
Spalletti recupera Sarr (Ansa) – Calciomercato.it

Allarme rientrato infatti per Pepe Matar Sarr, che ha sostenuto l’allenamento di rifinitura alla Continassa ed è partito regolarmente con la squadra verso la Puglia. Un recupero prezioso per Spalletti, con il centrocampista senegalese che non era sceso in campo giovedì in Europa League contro il Rennes a causa di un affaticamento muscolare.

Juve a Lecce: la probabile formazione di Spalletti

L’ex Tottenham potrebbe comunque partire dalla panchina, con Koopmeiners favorito per un posto da titolare in mediana al fianco di Douglas Luiz. 

Juventus, Kolo Muani rischia la panchina
Dubbio Kolo Muani per Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Spalletti, oltre ai lungodegenti, a Lecce non avrà a disposizione neanche Celik e Nico Gonzalez (saranno 8 in totale gli indisponibili). Dubbio sul modulo per il tecnico: confermare le due punte, o ritornare alla difesa a quattro con la possibile esclusione di Kolo Muani in attacco.

La probabile formazione della Juve (3-4-1-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade, Kolo Muani

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