Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, delude ancora e fa discutere: esclusione eccellente a Lecce

Foto dell'autore

Prosegue l’avvio di stagione deludente del big di Spalletti: possibile panchina per il prossimo match di campionato

Luciano Spalletti deve incassare una doppia tegola e gli ennesimi infortuni di una stagione finora maledetta. Fino alla sosta di novembre, infatti, il tecnico della Juventus dovrà rinunciare anche a Nico Gonzalez e Celik.

Juventus, Kolo Muani rischia la panchina
Kolo Muani continua a far discutere (Ansa) – Calciomercato.it

Due titolari dello scacchiere bianconero e che salteranno sicuramente le prossime cinque partite tra campionato ed Europa League prima della pausa per le nazionali. La coperta inizia a essere corta anche nel reparto offensivo per Spalletti, già privo di Conceicao oltre ai lungodegenti Yildiz ed Ekhator.

Juve, Kolo Muani non convince Spalletti: rischia la panchina

Nico Gonzalez e Celik sono finiti ko nel match di Europa League pareggiato col Rennes, dove non ha certamente brillato Kolo Muani. Il francese prosegue nel suo rendimento altalenante e ha nuovamente deluso, al contrario del compagno di reparto Woltemade. 

Juventus, operato Kolo Muani
Randal Kolo Muani, attaccante della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Il centravanti tedesco si candida per una maglia da titolare per la trasferta di Lecce e potrebbe scalzare Kolo Muani al centro dell’attacco se Spalletti dovesse ritornare al modulo con una sola punta. Alajbegovic dovrebbe ritrovare una maglia da titolare, mentre uno tra Boga e Zhegrova potrebbe affiancare il baby bosniaco sulla trequarti.

Kolo Muani continua a far discutere e malgrado le assenze rischia di essere l’escluso eccellente nella delicata sfida in casa del pericolante Lecce.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 921 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
6662

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Da quale club l'Inter acquistò Ronaldo il Fenomeno nel 1997, con una cifra record mondiale?

2 / 7

Quale club ha piazzato più acquisti nella top 20 dei più costosi della Serie A nell'estate 2026?

3 / 7

Da quale club arrivò Andriy Shevchenko al Milan nel 1999?

4 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

5 / 7

Da quale club arrivò Kaká al Milan nel 2003?

6 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

7 / 7

Da quale club arrivò Gonzalo Higuaín alla Juventus nel 2016?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie