Juventus, delude ancora e fa discutere: esclusione eccellente a Lecce

Prosegue l’avvio di stagione deludente del big di Spalletti: possibile panchina per il prossimo match di campionato

Luciano Spalletti deve incassare una doppia tegola e gli ennesimi infortuni di una stagione finora maledetta. Fino alla sosta di novembre, infatti, il tecnico della Juventus dovrà rinunciare anche a Nico Gonzalez e Celik.

Due titolari dello scacchiere bianconero e che salteranno sicuramente le prossime cinque partite tra campionato ed Europa League prima della pausa per le nazionali. La coperta inizia a essere corta anche nel reparto offensivo per Spalletti, già privo di Conceicao oltre ai lungodegenti Yildiz ed Ekhator.

Juve, Kolo Muani non convince Spalletti: rischia la panchina

Nico Gonzalez e Celik sono finiti ko nel match di Europa League pareggiato col Rennes, dove non ha certamente brillato Kolo Muani. Il francese prosegue nel suo rendimento altalenante e ha nuovamente deluso, al contrario del compagno di reparto Woltemade.

Il centravanti tedesco si candida per una maglia da titolare per la trasferta di Lecce e potrebbe scalzare Kolo Muani al centro dell’attacco se Spalletti dovesse ritornare al modulo con una sola punta. Alajbegovic dovrebbe ritrovare una maglia da titolare, mentre uno tra Boga e Zhegrova potrebbe affiancare il baby bosniaco sulla trequarti.

Kolo Muani continua a far discutere e malgrado le assenze rischia di essere l’escluso eccellente nella delicata sfida in casa del pericolante Lecce.