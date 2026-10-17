Roma-Genoa 2-0, i giallorossi tornano al successo

La Roma batte il Genoa per 2-0 e torna al successo dopo il pareggio in campionato contro il Como e la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid.
Vittoria targata Castro e Lulli per gli uomini di Gasperini con i capitolini che tengono il passo dell’Inter, vittoriosa a Bologna.
Ko per il Genoa che, una settimana fa, aveva trovato il suo primo successo in campionato contro la Fiorentina.
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