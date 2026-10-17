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Roma-Genoa 2-0, i giallorossi tornano al successo

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La Roma batte il Genoa per 2-0 e torna al successo dopo il pareggio in campionato contro il Como e la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid.

Gian Piero Gasperini
Roma, vittoria contro il Genoa (Ansa Foto) – calciomercato.it

Vittoria targata Castro e Lulli per gli uomini di Gasperini con i capitolini che tengono il passo dell’Inter, vittoriosa a Bologna.

Ko per il Genoa che, una settimana fa, aveva trovato il suo primo successo in campionato contro la Fiorentina.

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Nell'estate 2000 la Lazio stabilì il record mondiale dei trasferimenti acquistando dal Parma:

2 / 7

Da quale club arrivò Gonzalo Higuaín alla Juventus nel 2016?

3 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

4 / 7

Da quale club arrivò Cristiano Ronaldo alla Juventus nel 2018?

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Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

6 / 7

Nel 1992 il Milan pagò al Torino una cifra record mondiale per quale giocatore?

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