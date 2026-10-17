Roma-Genoa, Gasperini ha deciso: si cambia a centrocampo e in attacco

La Roma ospita il Genoa nell’anticipo serale della settima giornata del campionato di Serie A.

Dopo la sconfitta interna contro il Real Madrid nella super sfida di Champions League, la Roma di Gasperini è chiamata a rialzare immediatamente la testa in campionato contro il Genoa. Emergenza in casa giallorossa, visto che mancheranno gli infortunati Koné e Dybala e lo squalificato Malen.

In attacco, dunque, spazio a Soulé e Mora alle spalle di Castro, mentre dietro Hermoso potrebbe essere sostituito da Balerdi. In mezzo al campo Pisilli prende il posto dell’acciaccato Koné, ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Ndicka; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Mora, Soulé; Castro

GENOA (4-4-1-1): Bijlow; Ehizibué, Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Messias, Osmajic