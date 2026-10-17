Juve, Spalletti cambia di nuovo l’attacco: chi gioca contro la Lazio

Aggiornamenti importantissimi in vista del big match della settima giornata di Serie A, in programma domenica sera.

La Juventus si impone sul campo del Celta Vigo nella seconda giornata di Europa League e ora può concentrarsi sul prossimo impegno di campionato contro la Lazio, valido per la settima giornata di Serie A e in programma domenica sera alle ore 20,45.

Proprio contro la squadra di Gattuso, il tecnico Luciano Spalletti starebbe pensando di cambiare di nuovo l’attacco e di schierare dal 1′ insieme Randal Kolo Muani e Nick Woltemade. Le sfide contro Cagliari e Celta hanno visto una Juve molto più imprevedibile e pericolosa proprio con l’attaccante francese e quello tedesco davanti e, dunque, è molto probabile che l’allenatore di Certaldo possa riproporre lo stesso schieramento anche contro la Lazio. Una svolta davvero inaspettata, almeno fino a qualche settimana fa.