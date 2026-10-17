Voti Bologna-Inter 1-3, il tabellino della sfida

L’Inter vince a Bologna per 1-3 in rimonta e fa un importante salto in classifica.
Vittoria in rimonta dell’Inter in casa del Bologna con i rossoblu che erano passati in vantaggio. Carlos Augusto protagonista del successo dei nerazzurri.
Andiamo a vedere i voti della sfida.
BOLOGNA: Skorupski 6,5; Darmian 6, Casale 5,5, Theate 6 (63′ Helland 5,5); Zortea 5,5, Ferguson 6,5, Pobega 7 (76′ Moro 6), Miranda 6,5; Bernardeschi 6,5, Cambiaghi 6 (76′ Dovbyk 6); Piccoli 6 (30′ Enem 6).
INTER: Martinez 6,5; Bisseck 5,5, Akanji 5,5, Bastoni 6; Luis Henrique 5 (69′ Diouf 6), Barella 6, Zielinski 6 (79′ Calhanoglu 6), Sucic 5,5, Dimarco 5,5 (69′ Carlos Augusto 7,5); Esposito 5,5 (58′ Bonny 7), Thuram 7 (79′ Mkhitaryan 6,5).
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