Roma, infortunio Pellegrini: tempi di recupero e diagnosi ufficiale

Infortunatosi contro lo Slovan Bratislava, il centrocampista giallorosso ha svolto gli esami

Autore di una prestazione di ottimo livello contro lo Slovan Bratislava, Lorenzo Pellegrini a inizio ripresa ha dovuto alzare bandiera bianca, lasciando il campo per un problema al flessore della coscia.

A distanza di due giorni, il numero 7 della Roma ha effettuato gli esami strumentali di rito, che hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra. I tempi di recupero si potrebbero aggirare sui due mesi con il centrocampista che, oltre a quella contro il Napoli, salterà anche le partite con Cagliari, Udinese, Manchester United, Sassuolo, Parma e anche con il PSG il 25 novembre. Il rischio è di vederlo in campo nel 2027.