Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Roma mette nel mirino Koopmeiners, la Juventus chiede in cambio un giallorosso | CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Possibile affare tra Juventus e Roma in vista del calciomercato di gennaio con i bianconeri che hanno messo nel mirino un giocatore giallorosso e i capitolini che potrebbero voler portare alla corte di Gasperini un suo pupillo.

Koopmeiners esulta dopo un gol
Koopmeiners nel mirino della Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la Roma starebbe pensando a Teun Koopmeiners in vista della seconda parte di stagione con l’olandese che non è centrale nei progetti di Luciano Spalletti.

La Juventus non chiuderebbe alla cessione del centrocampista olandese che ha lavorato con Gasperini all’Atalanta, ma in cambio vorrebbe il cartellino di Ghilardi, difensore della Roma che fatica a trovare il posto da titolare alla corte del tecnico giallorosso.

Al momento non c’è una vera e propria trattativa, ma c’è il gradimento delle due società nei confronti dei calciatori e nelle prossime settimane potrebbero intavolare l’affare.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 834 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
6308

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale squadra ha acquistato sia Djed Spence dal Tottenham sia Curtis Jones dal Liverpool?

5 / 7

Da quale club arrivò Diego Armando Maradona al Napoli nel 1984?

6 / 7

Quale di queste grandi bandiere ha giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Da quale club arrivò Pavel Nedvěd alla Lazio nel 1996?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie