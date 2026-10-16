La Roma mette nel mirino Koopmeiners, la Juventus chiede in cambio un giallorosso | CM

Possibile affare tra Juventus e Roma in vista del calciomercato di gennaio con i bianconeri che hanno messo nel mirino un giocatore giallorosso e i capitolini che potrebbero voler portare alla corte di Gasperini un suo pupillo.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la Roma starebbe pensando a Teun Koopmeiners in vista della seconda parte di stagione con l’olandese che non è centrale nei progetti di Luciano Spalletti.

La Juventus non chiuderebbe alla cessione del centrocampista olandese che ha lavorato con Gasperini all’Atalanta, ma in cambio vorrebbe il cartellino di Ghilardi, difensore della Roma che fatica a trovare il posto da titolare alla corte del tecnico giallorosso.

Al momento non c’è una vera e propria trattativa, ma c’è il gradimento delle due società nei confronti dei calciatori e nelle prossime settimane potrebbero intavolare l’affare.