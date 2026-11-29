Voti, top e flop del match del ‘Sinigaglia’, valido per la 13° giornata del campionato di Serie A. La punizione dell’argentino e la doppietta di Douvikas schiantano i bianconeri

La Juventus crolla per 3-0 sul campo del Como, sotto i colpi di Nico Paz e Douvikas nel posticipo del ‘Sinigaglia’.

A compromettere la prestazione dei bianconeri è però Kolo Muani, che dopo 5 minuti lascia in dieci i suoi per un pugno rifilato a Valle. Reazione folle da parte del francese e che cambia subito il volo della partita: ne approfitta la squadra di Fabregas, che grazie alla punizione di Nico Paz e alla doppietta di Douvikas consegna 3 punti d’oro ai lariani per la corsa Champions.

L’argentino regala spettacolo, approfittando anche del mancato riflesso di Vicario sulla rete del vantaggio. Woltemade spreca, mentre Douvikas è implacabile in area juventina.

Pagelle, Top e Flop di Como-Juve: Woltemade sbaglia, Douvikas non perdona

COMO

TOP: Nico Paz 8 – I solisti di Fabregas non brillano particolarmente e anche il gioiello argentino ci mette un po’ a carburare. Però è sempre lui a impensierire Vicario e la Juventus, prima di trovare il colpo da biliardo che sorprende il portiere ospite (assai incerto nell’occasione). Geniale l’assist per il tris di Douvikas: stella polare

FLOP: Valle 5,5 – Protagonista suo malgrado del pugno che costa il rosso a Kolo Muani, lo spagnolo rimedia subito un’ammonizione che condiziona la sua partita. Dal suo lato arriva l’unica vera chance per la Juventus: è anche un po’ acciaccato e Fabregas lo toglie dopo 36’

Butez 6

Couto 6

Ramon 6,5

Chalobah 6 (70′ Kempf 6)

Valle 5,5 (36′ Kaiki 6)

(36′ Kaiki 6) Milla 5,5 (36′ Ricci 6,5)

Perrone 6,5

Da Cunha 6,5 (70′ Liberali 6)

Nico Paz 8

Baturina 6

Douvikas 7,5 (84′ Papaccioli SV)

All. Fabregas 7,5

JUVENTUS

TOP: McKennie 6 – L’espulsione dopo pochi minuti di Kolo Muani stravolge tutti i piani della Juventus, che a parte la chance di Woltemade fatica a rendersi pericolosa. Partita di sacrificio, con l’americano che come al solito macina chilometri e si sdoppia in più ruoli. Prova a limitare i danni

FLOP: Kolo Muani 2 – Gesto sconsiderato, che lascia in dieci uomini la Juve dopo appena 5’ di gioco. Follia che costa carissima e che compromette subito la gara dei bianconeri. Le parole di Spalletti sono anche le nostre: “Kolo, ma che combini?”. Sciagurato

Vicario 5

Kalulu 5,5 (81′ Cabal SV)

Bremer 5

Lucumì 5

Celik 5 (89′ Gatti SV)

McKennie 6

Sarr 5 (70′ Conceicao 5)

Koopmeiners 5,5

Cambiaso 5,5 (70′ Alajbegovic 5,5)

Kolo Muani 2

Woltemade 4,5 (70′ Ekhator 5)

All. Spalletti 5

ARBITRO: Mariani 6,5

Serie A, tabellino Como-Juventus: Spalletti paga la follia di Kolo Muani

La Juve esce con le ossa rotte dalla trasferta di Como, con Spalletti che sprofonda a -8 al momento dalla zona Champions. L’espulsione (assurda e inspiegabile) di Kolo Muani a inizio gara condanna i bianconeri, che devono inchinarsi alle magie di Nico Paz e ai gol di un letale Douvikas. Fabregas affonda la ‘Vecchia Signora’ e in attesa del Milan vola al quarto posto.

COMO-JUVENTUS 3-0

46′ Nico Paz; 64′ e 80′ Douvikas

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah (70′ Kempf), Valle (36′ Kaiki); Milla (36′ Ricci), Perrone; Da Cunha (70′ Liberali), Nico Paz, Baturina; Douvikas (84′ Papaccioli). A disposizione: Vigorito, Sanchez, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Smolcic, Addai. Allenatore: Fabregas

Juventus (3-5-2): Vicario; Kalulu (81′ Cabal), Bremer, Lucumì; Celik (89′ Gatti), McKennie, Sarr (70′ Conceicao), Koopmeiners, Cambiaso (70′ Alajbegovic); Kolo Muani, Woltemade (70′ Ekhator). A disposizione: Neto, Pinsoglio, Kelly, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Rugani. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Mariani (sez. Aprilia)

VAR: Pezzuto

Ammoniti: Valle (C), Da Cunha (C)

Espulsi: Kolo Muani (J)

Note: recupero 2′ e 2′; presenti 13.456 spettatori per la sfida del ‘Sinigaglia’