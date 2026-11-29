La Roma ha battuto nettamente il Monza per 4-0 nella tredicesima giornata di Serie A con i giallorossi che tengono il passo di Lazio e Inter.

Un successo targato Malen e Soulé con l’argentino autore di una doppietta nel primo tempo. Nel finale ha chiuso la partita Castro. L’olandese, invece, preoccupa per quelle che sono le sue condizioni fisiche con la punta che è uscita malconcia alla fine del primo tempo.

Un infortunio che verrà monitorato nelle prossime ore con la Roma che spera di riavere subito a disposizione il proprio attaccante.