C’è la preoccupazione in casa Como per quello che riguarda le condizioni di Moise Kean.

Il centravanti, infatti, è fuori per infortunio e ne avrà ancora per qualche mese, come ha affermato lo stesso Cesc Fàbregas recentemente.

L’allenatore spagnolo, parlando in conferenza stampa, ha affermato che il calciomercato del Como a gennaio dipenderà molto da quelle che saranno le condizioni dell’ex attaccante della Fiorentina con i lariani che potrebbero tornare in sede trattative per cercare un nuovo centravanti in vista della seconda parte di stagione.