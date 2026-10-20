Champions League, risultati della serata: Roma e Napoli forza quattro

Si è conclusa la prima serata dedicata alla terza giornata di Champions League con la vittoria della Roma e quella del Napoli rispettivamente contro Slovan Bratislava e Bodo Glimt.
Andiamo a vedere i risultati delle sfide odierne.
PORTO-PSV 0-1
FENERBAHCE-SLAVIA PRAGA 2-2
SABAH BAKU-DORTMUND 1-2
LIVERPOOL-VILLARREAL 4-3
MANCHESTER CITY-AEK 5-1
NAPOLI-BODO GLIMT 4-3
PSG-BARCELLONA 4-2
ROMA-SLOVAN BRATISLAVA 4-0
STOCCARDA-ATLETICO MADRID 1-1
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