Champions League, risultati della serata: Roma e Napoli forza quattro

Si è conclusa la prima serata dedicata alla terza giornata di Champions League con la vittoria della Roma e quella del Napoli rispettivamente contro Slovan Bratislava e Bodo Glimt.

Andiamo a vedere i risultati delle sfide odierne.

PORTO-PSV 0-1

FENERBAHCE-SLAVIA PRAGA 2-2

SABAH BAKU-DORTMUND 1-2

LIVERPOOL-VILLARREAL 4-3

MANCHESTER CITY-AEK 5-1

NAPOLI-BODO GLIMT 4-3

PSG-BARCELLONA 4-2

ROMA-SLOVAN BRATISLAVA 4-0

STOCCARDA-ATLETICO MADRID 1-1