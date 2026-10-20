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Champions League, risultati della serata: Roma e Napoli forza quattro

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Si è conclusa la prima serata dedicata alla terza giornata di Champions League con la vittoria della Roma e quella del Napoli rispettivamente contro Slovan Bratislava e Bodo Glimt.

Champions League
I risultati della Champions League – calciomercato.it

Andiamo a vedere i risultati delle sfide odierne.

PORTO-PSV 0-1
FENERBAHCE-SLAVIA PRAGA 2-2
SABAH BAKU-DORTMUND 1-2
LIVERPOOL-VILLARREAL 4-3
MANCHESTER CITY-AEK 5-1
NAPOLI-BODO GLIMT 4-3
PSG-BARCELLONA 4-2
ROMA-SLOVAN BRATISLAVA 4-0
STOCCARDA-ATLETICO MADRID 1-1

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1 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

3 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

4 / 7

Quanto ha pagato la Juventus al Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic?

5 / 7

Quale portiere divenne nel 2001 il più costoso della storia passando alla Juventus?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

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