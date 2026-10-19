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Roma, nuovo assalto a Nusa a gennaio: i dettagli dell’offerta | CM

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L’esterno d’attacco del Lipsia e della nazionale norvegese resta il principale obiettivo di mercato dei giallorossi. 

La Roma supera il Genoa nel match valido per la settima giornata di Serie A e resta in scia a Inter e Lazio. I giallorossi adesso sono chiamati a riscattare in Champions League il ko interno contro il Real Madrid nella sfida di martedì sera con lo Slovan Bratislava per non compromettere la qualificazione al turno successivo.

Tifosi Roma (Ansafoto) – calciomercato.it

In casa giallorossa, però, si tiene d’occhio anche il calciomercato in vista della finestra invernale di gennaio. La dirigenza capitolina non ha perso le speranze di arrivare a un esterno d’attacco e il principale obiettivo in tal senso rimane Antonio Eromonsele Nordby Nusa, classe 2005 del RB Lipsia e della nazionale norvegese.

Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, la Roma avrebbe in mente di mettere sul piatto la bellezza di 45 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita per convincere il club di Bundesliga a cedere Nusa. Ci riuscirà o alla fine il direttore sportivo D’Amico virerà su altri nomi?

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