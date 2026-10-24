Dal Milan alla Juventus a gennaio, tutti i dettagli dell’affare

Rossoneri e bianconeri potrebbero rendersi protagonisti di un clamoroso affare di mercato.

Il suo nome è da tempo sul taccuino della Juventus e nel corso della sessione invernale di calciomercato Fikayo Tomori potrebbe davvero dire addio al Milan per trasferirsi in bianconero.

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è “La Gazzetta dello Sport”, secondo cui il difensore inglese classe ’97 sarebbe un pupillo di Frederic Massara, che sarebbe pronto a portarlo a Torino già nelle prossime settimane: molto, però, dipenderà dal futuro di Bremer che è tornato a far parlare di sé dopo le recenti dichiarazioni al termine della sfida Juve-Lazio.

Il brasiliano non sarebbe più convintissimo di restare a Torino e, in caso di addio, potrebbe essere sostituito proprio da Tomori: seguiremo con grande attenzione l’evolversi di questa vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.