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Roma-Slovan Bratislava, le probabili formazioni: chi gioca tra Pellegrini e Mora

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Fischio d’inizio alle ore 21,00 allo stadio Olimpico: ecco le ultimissime in casa giallorossa.

La Roma ospita lo Slovan Bratislava nella terza giornata di Champions League ed è chiamata a riscattare la clamorosa rimonta subita contro il Real Madrid nell’ultimo turno. I giallorossi partono nettamente favoriti anche perché punteranno a sfruttare il fattore campo.

Gian Piero Gasperini
Gasperini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gasperini conferma il 3-4-2-1: in difesa si rivedono Mancini ed Hermoso dal 1′, al pari di Molina e Wesley che tornano titolari sulle corsie laterali. In attacco Pellegrini è il favorito per sostituire Dybala, con Rodrigo Mora inizialmente in panchina. Ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Pisilli, de Roon, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takác; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Martínez, Suleiman Camara; Sporar. All. Yaya Touré

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