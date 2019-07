BRESCIA CELLINO BALOTELLI / Massimo Cellino torna a fare il punto sul mercato del Brescia. In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', il presidente del neopromosso club lombardo ha anche parlato di Mario Balotelli: "Se pensasse solo a giocare a pallone non avrebbe problemi a trovare una squadra viste le sue qualità. Anzi, forse sarebbe già qui, ma evidentemente cerca altro".

Sugli obiettivi in entrata: "Quel poco che stiamo facendo lo teniamo segreto. Ma il mercato va molto a rilento, anche perché i prezzi che si sentono in giro mi sembrano eccessivi. Noi dobbiamo rinforzare il reparto difensivo e stiamo aspettando che arrivi qualcuno. Al momento trattenere i nostri giocatori più forti è il miglior rinforzo possibile". Nuovo messaggio, dunque, a tutte le pretendenti per Sandro Tonali.