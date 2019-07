p>CALCIOMERCATO PARMA STULAC DEZI / Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', ilha finalizzato una doppia operazione in un'uscita con l': Leoe Jacopolasciano l'Emilia e si trasferiscono in Toscana, dove ripartiranno dalla Serie B. Mentre Stulac si traferisce all'Empoli a titolo definitivo, Dezi arriva in Toscana con la formula del prestito con obbligo di riscatto che scatterà in caso di promozione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI