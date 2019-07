CALCIOMERCATO INTER POLITANO CONTE / Per Icardi la decisione è arrivata già nella scorsa primavera, poi è toccato da Nainggolan: i profili di argentino e belga non sono considerati corrispondenti al progetto Inter. Un progetto dal quale Antonio Conte ha escluso anche Ivan Perisic, non adatto a svolgere il ruolo di esterno nel 3-5-2 dell'allenatore salentino: un tris di esclusi eccellenti destinato ad allargarsi ancora.

Come si legge sulla 'Gazzetta dello Sport', infatti, tra i possibili partenti c'è anche Matteo, riscattato appena un mese fa dal Sassuolo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro: l'Inter di Conte non prevede esterni e l'idea di utilizzare l'ex neroverde non convince più di tanto il nuovo allenatore. Ecco la necessità quindi di mettere sul mercato Politano, anche se al momento adnon sono arrivati interessamenti. Intanto il calciatore sta recuperando da un infortunio e potrebbe rimettersi a disposizione del tecnico fin dalla prossima amichevole contro il