NAPOLI HYSAJ MARIO RUI / Restano o vanno via? Hysaj e Mario Rui, oltre che dallo stesso agente, sono accomunati anche dall'incertezza sul loro futuro. Per il terzino albanese e quello portoghese sembrava tutto chiaro alla fine della scorsa stagione: per entrambi la cessione sembrava più che un'ipotesi, una certezza, ma con il passare delle settimane le cose sono cambiate.

Mario Rui è stato confermato pubblicamente da Carloed anche per Hysaj non è da escludere una permanenza. Se ne discuterà nel ritiro dela Dimaro dove è in arrivo Mario, il procuratore dei due calciatori: l'occasione per fare il punto su quali sono le strategie della società per entrambi i calciatori. Per Mario Rui si è a lungo parlato di un interesse del Torino, mentre su Hysaj ci sonoe la valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro.