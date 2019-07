CALCIOMERCATO PAGANINI JUVENTUS NEYMAR IBRAHIMOVIC NAPOLI HIGUAIN ROMA / Da Neymar a Ibrahimovic, passando per Higuain e Icardi. Questi e tutti gli principali movimenti di mercato i temi contenuti nell'intervista esclusiva rilasciata a Calciomercato.it da Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport.

Nei giorni scorsi avevi accostato il nome di Neymar alla Juventus. A che punto è la situazione legata all'attaccante brasiliano?

"Il papà di Neymar a alcuni agenti che lavorano per lui hanno sondato vari club, come Bayern Monaco, Real Madrid e Juventus. L'entourage del giocatore ha mandato segnali a Paratici. Certo è un'operazione complessa per questioni economiche, anche se potrebbe essere inserito Dybala come contropartita tecnica. Nelle ultime ore, però, c'è stata un'accelerata del Real".

Quindi l'ipotesi Neymar in bianconero resta in piedi?

"Certo, la Juventus è alla finestra".

A proposito di Juventus, Higuain c'è qualche possibilità che resti o partirà, destinazione Roma?

"Sarri lo vorrebbe in rosa. Il giocatore sta facendo di tutto per convincere la dirigenza a fare dietrofront, rispetto all'idea di cessione, che però è quella più probabile. Come noto, la Roma è la società più interessata al giocatore.

L'ostacolo è l'ingaggio troppo elevato e per sbloccare la trattativa la Juventus dovrebbe contribuire sotto questo profilo".

La cessione di Higuain darebbe il via libera per Icardi in bianconero?

"Esatto. Icardi è sempre piaciuto a Paratici, che ha avuto più di un contatto con la moglie e agente del giocatore Wanda Nara. La destinazione Juventus sarebbe gradita. La società torinese sta prendendo tempo per far abbassare ulteriormente il prezzo del cartellino, ma anche in attesa di sviluppi legati a Neymar. L'alternativa per l'argentino sarebbe il Napoli, come estrema ipotesi la Roma".

Abbiamo visto un Conte agitato per il mercato che non decolla come lui vorrebbe. Il tecnico dell'Inter avrà Dzeko e Lukaku?

"L'Inter secondo me fa bene a non accettare il gioco al rialzo del Manchester United per Lukaku, troppi 85 milioni. Se i 'Red Devils' non abbasseranno le pretese, i nerazzurri potrebbero cambiare obiettivo, magari puntare su Duvan Zapata. Dzeko è con le valigie pronte destinazione Milano, prima però la Roma deve prima trovare il centravanti".

Cosa c'è di vero sulla volontà di Ibrahimovic di chiudere la carriera in Serie A e quale sarebbe eventualmente la squadra?

"Sto aspettando una conferma dal suo procuratore. Ibra ha questa idea di tornare in Italia. Ovviamente, lo svedese tornerebbe in una squadra che giochi in Champions League. Escludendo Juventus, Inter e Atalanta, il Napoli sarebbe la possibilità più concreta. Sarebbe il colpo ad effetto di De Laurentiis per accendere la piazza".