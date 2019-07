p>CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA CHIESA JUVENTUS / In casatesta e gamba sono tutte sulla preparazione estiva eppure l'argomento caldo rimane ancora il futuro di Federico, ricercato dallain particolar modo. Il tecnico viola,, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro ila New York e non ha perso occasione per dire la sua sull'esterno classe 1997: "Ho scoperto che per contratto deve giocare perciò avrà modo di scendere in campo contro il Benfica. Quanto allo sguardo posso dire che io l'ho sempre visto come al solito e sono convinto che anche voi lo vedete tutto sommato normale. Anche durante la stagione aveva questo tipo di sguardo, non ci vedo nulla di strano". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI