CALCIOMERCATO MILAN CORREA BLITZ / Dopo aver praticamente perfezionato la cessione di André Silva al Monaco per circa 30 milioni di euro, il Milan ha lanciato l'ultimo assalto all'Atletico Madrid per Correa.

Secondo 'Sky Sport', infatti, ieriha effettuato un blitz nella capitale spagnola per arrivare alla fumata bianca. Stando all'emittente satellitare, l'attaccante argentino sarebbe davvero ad un passo dai rossoneri, pronti a versare 50 milioni di euro più 7 di bonus nelle casse del club spagnolo.