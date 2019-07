Napoli, è fatta per Elmas: il centrocampista in arrivo

CALCIOMERCATO NAPOLI ELMAS FENERBAHCE / Il Napoli è ad un passo dal chiudere il suo terzo acquisto di questa sessione di calciomercato. Dopo Di Lorenzo e Manolas, pronto ad unirsi agli azzurri anche Elijf Elmas.

Il centrocampista macedone classe 1999, infatti, come riportato da 'Sky Sport' sarà in Italia domani per svolgere le visite mediche e quindi firmare il contratto con il club partenopeo. Operazione complessiva con il Fenerbahce da circadi euro.