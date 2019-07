CALCIOMERCATO INTER RAKITIC BARCELLONA / Ivan Rakitic è uno dei centrocampisti più ambiti sul mercato. La sua idea però non sembra essere quella di cambiare casacca. Il croato, accostato anche all'Inter, è intervenuto nella conferenza stampa organizzata durante il tour in Giappone e ha parlato del suo futuro: "Ho sentito club e allenatore: hanno la stessa idea.

Il mio pensiero - riporta 'mundodeportivo.com' - è quello di continuare con il: ho più anni di contratto e voglio rimanere qui. Il futuro non mi preoccupa: le voci di mercato mi riempiono di orgoglio perché significa che sto facendo bene. Provo a godermi il Barcellona e i nuovi compagni di squadra".

