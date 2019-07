INTER PERISIC KOSTIC / Dopo Nainggolan ed Icardi, anche Ivan Perisic potrebbe fare le valigie e salutare l'Inter questa estate. Il croato è stato bocciato da Conte nel ruolo di esterno sinistro del centrocampo a cinque dei nerazzurri ed è stato utilizzato come attaccante nella sfida di Singapore contro il Manchester United.

Il tecnico leccese è stato chiaro sul ruolo del giocatore a fine match, con l'ex Wolfsburg che adesso potrebbe essere messo sul mercato da Marotta ed Ausilio per ricavare un tesoretto da destinare eventualmente alle operazioni in entrata. La dirigenza interista avrebbe già individuato i possibili sostituiti di Perisic: oltre a Darmian, Emerson Palmieri e Kolarov, sul taccuino dell'Inter ci sarebbe anche Filip Kostic. Il serbo ha disputato un'ottima stagione a Francoforte ed è stato riscattato dall'Eintracht, ben impressionando gli uomini mercato nerazzurri soprattutto nel match di 'San Siro' dello scorso marzo in Europa League.