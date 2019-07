BARCELLONA NEYMAR BALE REAL MADRID / Uno ha deciso di chiudere con il Psg, l'altro è stato fatto fuori dal Real Madrid: Neymar e Gareth Bale vivono un'estate difficile ma le loro strade potrebbero anche incrociarsi. Lo riferisce 'The Independent' che racconta di una possibile operazione sull'asse Madrid-Parigi che metterebbe fuorigioco il Barcellona (e anche la Juventus, accostata recentemente al 28enne), club che sta cercando di riprendersi l'attaccante brasiliano, ceduto per oltre 220 milioni due estati fa.

Il quotidiano britannico racconta che persone vicine a Neymar starebbero insistendo da un paio di settimane per uno scambio tra Real Madrid e Psg: a Parigi andrebbe il gallese più un ricco conguaglio, con il brasiliano che invece tornerebbe in Spagna ma invece che con la maglia blaugrana, giocherebbe nuovamente nella Liga con i blancos guidati da Zinedine. La trattativa potrebbe decollare anche a breve, soprattutto perché non sembra sbloccarsi l'affare con il. Per Bale si parla con insistenza anche della, con la super offerta proveniente dallo Jiangsu, ma la destinazione al momento nonn trova il gradimento del calciatore.