p>CALCIOMERCATO INTER RAFAEL LEAO DZEKO / In attesa di capire quali saranno le novità da Nanchino per l'affare Lukaku, l'si guarda attorno e ha individuato in, attaccante 20enne portoghese del, l'alternativa al colosso belga del. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', servono 40 milioni di euro per portare Rafael Leao in Italia e al momento i discorsi con il Lilla sono del tutto aperti. Per Edin Dzeko, invece, la strada è in discesa: come raccontato già su 'Calciomercato.it', l’attaccante bosniaco della Roma, è destinato a diventare un nuovo giocatore nerazzurro al rientro dalla trasferta asiatica di Marotta e Ausilio. La distanza tra la richiesta dei giallorossi da 20 milioni l'offerta nerazzurra da 12 milioni verrà colmata.