CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN CANCELO PERIN / La dirigenza della, dopo aver completato l'affaree in attesa di altri grandi colpi (in primis), è concentrata anche sul fronte delle uscite con alcuni giocatori pronti a lasciare Torino durante questa finestra estiva di mercato.

Ieri i tifosi bianconeri sui social hanno attaccato Joao Cancelo, apparso troppo svogliato in allenamento: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', non è da escludere una permanenza del portoghese a Torino. Infatti la trattativa col Manchester City si è parecchio complicata. La trattativa con il Benfica per Perin è in stallo dopo la polemica dei portoghesi sui tempi di recupero: il club portoghese spinge per avere il portiere a gennaio dopo le cure in Italia. La rottura sembra essere vicina tra le due parti con il Monaco pronto ad inserirsi.

Sarri ha deciso di privarsi di Moise Kean con la Premier League pronta ad accogliere il classe 2000: l’Everton è pronto ad offrire 35 milioni di euro ma attenzione anche all'Arsenal. Dybala continua a rimanere nel mirino del Manchester United.