ROMA VERETOUT PETRACHI / Jordan Veretout è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Queste le primissime parole del centrocampista francese arrivato dalla Fiorentina: "Sono molto felice di giocare in questo grande club, con grandi giocatori.

- si legge sul sito ufficiale del club giallorosso - Avrò l'occasione e la fortuna di condividere questa esperienza con grandi compagni di squadra".

Un breve commento in attesa della conferenza stampa di presentazione anche da parte del ds Petrachi: "Sono davvero contento di poter accogliere Jordan a Trigoria. Sin dalle prime fasi della trattativa ho riscontrato in lui una grande voglia di vestire i colori giallorossi. Sono sicuro che il suo entusiasmo e le sue qualità tecniche saranno fondamentali per la Roma che stiamo costruendo".