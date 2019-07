Roma, il Valencia non molla Rafael Leao: le ultime di CM.IT

ROMA RAFAEL LEATO VALENCIA ULTIME CM.IT / Non solo Nicolas Pepé. Dopo la grande stagione del Lille, anche il 'gemello' Rafael Leao infiamma il calciomercato con tanti grandi club europei che sono piombati sul gioiello portoghese classe 1999. Sul giocatore, che negli ultimi giorni è stato accostato a Inter, Napoli e Juventus, piace anche alla Roma che però deve guardarsi soprattutto dalla concorrenza estera.

In particolare, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , ilsta accelerando su input del tecnicoche nella riunione andata in scena a Singapore nei giorni scorsi con la dirigenza ed il proprietario Peterha ribadito la necessità di inserire in rosa un altro attaccante ed il portoghese ex Sporting CP è un obiettivo caldo. Gli spagnoli hanno dunque stanziato un budget da 35 milioni di euro più bonus, mentre la valutazione fatta dai francesi si aggira attorno ai 40-45 milioni. Marcelino e la dirigenza, intanto, sono rientrati oggi in Svizzera dove il Valencia incontrerà il Monaco.