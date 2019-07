JUVENTUS TOTTENHAM SARRI / Alla vigilia dell'esordio della Juventus in International Champions Cup, Maurizio Sarri ha preso la parola in conferenza stampa al fianco di Mattia De Sciglio. Il tecnico bianconero ha iniziato dicendo: "Dobbiamo lavorare per trovare un'identità di gioco, perché vogliamo diventare una squadra con una forte caratterizzazione. Poi cercheremo di far sì che questa identità ci porti a vincere. De Ligt? Finora non si è ancora allenato con i compagni, ma farà sicuramente uno spezzone di partita.

Siamo indietro rispetto al Tottenham, ma domani mi piacerebbe di vedere la squadra in campo con la giusta mentalità".

RONALDO - "Cristiano ha vinto tutto a livello individuale e collettivo partendo leggermente defilato sulla sinistra. Il primo tentativo sarà farlo partire da quella posizione, ma con le sue qualità, spostarlo di dieci metri non cambierebbe nulla".

Infine sul bel gioco: "Mi voglio divertire, perché penso che divertendosi si riesca a dare di più. Per 70 metri di campo pretenderò di vedere la mia impostazione, ma negli ultimi 30 metri vorrò vedere l'interpretazione dei giocatori".