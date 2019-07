CALCIOMERCATO FIORENTINA LEMINA / Fiorentina alle prese col sostituto di Jordan Veretout, per il quale è stato trovato un accordo con la Roma.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , un nome che è stato preso in considerazione dal dsè quello di Mario. Il classe '93 gabonese, in possesso di passaporto francese e alladal 2015 al 2017, può lasciare ile avrebbe una valutazione di 15-16 milioni di euro. In questo inizio di mercato è stato già nel mirino dell', che poi per via dell'alto ingaggio ha preferito virare su