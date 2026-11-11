Triplo ko in nazionale under 21: tremano Fiorentina e Frosinone

Non arrivano buone notizie per la Nazionale Under 21 e per Fiorentina e Frosinone con degli infortunati che devono lasciare il ritiro della squadra di Silvio Baldini.
L’Under 21 è al lavoro per preparare le amichevoli in vista dell’Europeo della prossima estate, ma Silvio Baldini dovrà fare a meno di alcune pedine.
Calvani e Cicchella del Frosinone e Ndur della Fiorentina hanno infatti dovuto abbandonare il ritiro della Nazionale per infortunio con il CT che ha deciso di convocare Kévin Zeroli.
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