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Juve, Napoli e Roma su Samuel Lino: le ultime sul prezzo e la concorrenza

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L’ala brasiliana è il candidato principale per il premio di miglior calciatore della stagione in patria

Tornano a circolare con insistenza le voci di mercato su Samuel Lino. Vicinissimo alla Roma nell’estate del 2025, l’esterno brasiliano di recente è stato accostato nuovamente al club giallorosso, ma anche alla Juventus e al Napoli.

Samue Lino trattenuto per la maglia
Juve, Napoli e Roma su Samuel Lino: le ultime sul prezzo e la concorrenza (Ansa Foto) – calciomercato.it

Che Frederic Massara sia un grande estimatore del 26enne è ormai acclarato, visto che l’attuale dirigente bianconero aveva chiuso tutti gli accordi verbali per portarlo in giallorosso, ma stando alle ultime indiscrezioni al momento attuale non ci sono trattative avviate con nessun club italiano.

Secondo Asromalive.it, infatti, dal Brasile non giungono nemmeno conferme sulla nuova offerta giallorossa da 25 milioni al Flamengo che, tra le altre cose, non ha intenzione di cedere l’ala verdeoro per meno di 30-35 milioni, in virtù di una stagione da 15 gol e 13 assist in tutte le competizioni.

Oltre alla ventilata concorrenza di Everton PSG, un altro ostacolo per le squadre di Serie A è rappresentato dalla mancanza di un passaporto comunitario. La pratica per ottenere quello spagnolo non è potuta andare avanti, perché durante il suo primo anno all’Atletico Madrid il giocatore ha mantenuto la residenza in Portogallo, non riuscendo così a raggiungere il limite di anni consecutivi di residenza in Spagna necessari per diventarne cittadino.

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