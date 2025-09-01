Roma, accordo con l’ala sinistra a luglio: ecco cosa è successo | CM.IT

Ultimo giorno di mercato senza acuti per la squadra giallorossa: ecco un retroscena sull’attacco

Jadon Sancho, Tyrique George, Benjamin Dominguez e Federico Chiesa: sono solo alcuni dei nomi realmente seguiti o semplicemente accostati alla Roma per il ruolo di attaccante di sinistra. Individuata come una delle priorità di mercato da Gian Piero Gasperini, l’acquisizione di un rinforzo in quel ruolo ha dato vita anche a telenovele estenuanti, soprattutto per quanto riguarda l’esterno ex Borussia Dortmund, che con il suo rifiuto ha fatto saltare l’accordo raggiunto tra giallorossi e Manchester United.

Alla fine, le ultime ore di mercato non si sono rivelate foriere di nuovi regali per i tifosi giallorossi. L’ultimo sbarco nella Capitale è stato quello di Kostas Tsimikas, ottavo innesto per la prima squadra. Complice il mancato arrivo di una nuova ala, Frederic Massara ha deciso anche di bloccare il passaggio di Tommaso Baldanzi al Verona, congelando di conseguenza anche l’eventuale approdo di Pessina nella Capitale.

Roma, accordo chiuso per Samuel Lino: cosa è successo

Il tanto agognato attaccante esterno di fascia mancina, la Roma avrebbe potuto in realtà accoglierlo a inizio luglio. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, in quel periodo Massara aveva raggiunto l’accordo verbale per acquistare Samuel Lino, messo sul mercato dall’Atletico Madrid per liberare un posto da extracomunitario. L’intesa con i colchoneros era stata raggiunta sulla base di 22 milioni di euro più bonus, mentre il 25enne aveva accettato un quadriennale da 2,5 milioni a stagione.

Un acquisto funzionale che, vista la capacità di giocare sia come esterno a tutta fascia che come ala sinistra, avrebbe consentito di cogliere due piccioni con una fava. Un’intesa di massima che, tuttavia, non è bastata per mettere a segno il colpo. Lino, infatti, otterrà il passaporto spagnolo solamente nelle prossime settimane e in quel periodo Gian Piero Gasperini aveva individuato in Wesley e Richard Rios le priorità inderogabili, non dando il via libera finale all’operazione.

Occupare lo slot da extracomunitario per il brasiliano avrebbe voluto dire compromettere per sempre l’arrivo di uno dei due calciatori sopra citati. I piani giallorossi sono stati stravolti dall’irruzione decisa del Benfica sul centrocampista colombiano, quando ormai era troppo tardi per riprendere in mano il dossier Lino, che a fine luglio ha firmato un contratto da ben 5 milioni all’anno con il Flamengo.