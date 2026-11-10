Pochettino-Manchester United, il club ha scelto il nuovo allenatore

Spunta il nome di Mauricio Pochettino per quello che riguarda la panchina del Manchester United con il club deciso ad esonerare Carrick.
L’attuale CT della nazionale statunitense sembra essere in pole position per quello che riguarda la panchina dei Red Devils dopo un periodo davvero difficile che ha portato la squadra in piena zona retrocessione.
Pochettino in questo momento è davanti ad Howe e Nagelsmann con l’allenatore argentino che potrebbe presto firmare il contratto con il Manchester United.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 1188 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?