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Brutte notizie per Mancini, Zaniolo lascia il ritiro della nazionale

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Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per motivi personali e non sarà a disposizione di Mancini per le partite di Nations League.

Nicolò Zaniolo
Zaniolo (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’Italia affronterà la Francia il 12 novembre e il Belgio il 15 novembre e non avrà a disposizione l’attaccante dell’Udinese che dovrà rimandare ancora una volta il suo ritorno in maglia azzurra.

Il classe 1999 infatti ha lasciato il ritiro di Coverciano con la FIGC che ha confermato il tutto con un comunicato affermando che Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per motivi personali.

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