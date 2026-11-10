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Milan, colpo di scena Musah: la firma è sempre più vicina

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Cambia di colpo il futuro del centrocampista statunitense con cittadinanza britannica, ecco cosa sta succedendo. 

Tra le note più liete della stagione del Milan figura fin qui sicuramente Yunus Dimoara Musah, che continua ad essere impiegato con una certa continuità dal tecnico Amorim e che sta confermando di essere particolarmente prezioso per gli equilibri tecnico-tattici del club rossonero.

Milan-Como
Musah in azione (LaPres)

A tal punto che il centrocampista statunitense classe 2002 potrebbe presto rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2028.

Il Milan avrebbe già avviato i primissimi contatti con l’entourage dell’ex Valencia che al momento guadagna circa 2 milioni di euro a stagione e le probabilità di una fumata bianca sarebbero altissime. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.

 

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