UFFICIALE Inter, doppia tegola per Chivu: KO anche Thuram dopo Bonny

Si ferma pure il francese in attacco: il numero 9 nerazzurro ha lasciato il ritiro della Nazionale e non sarà in campo contro l’Italia a San Siro
Scatta l’emergenza in attacco per l’Inter e Cristian Chivu. Dopo Bonny, va ko anche Marcus Thuram.
L’attaccante francese, trascinatore e capocannoniere dei nerazzurri in questa prima parte di stagione, è stato costretto a lasciare il ritiro della sua Nazionale per un problema muscolare. Thuram ha accusato un fastidio al bicipite femorale della coscia destra e tornerà a Milano nelle prossime ore per iniziare tutte le cure del caso.
Il figlio d’arte ha rimediato l’infortunio nel finale del match di campionato contro il Como e questa mattina ha saltato l’allenamento agli ordini di del Ct Zidane, che non lo avrà quindi a disposizione nelle sfide di Nations League contro Italia e Turchia.
Inter, infortunio Thuram: emergenza in attacco per Chivu
Chivu incrocia le dita sperando che non sia nulla di grave e si augura che Thuram possa essere già disponibile al ritorno dopo la sosta.
Chi non ci sarà sicuramente al rientro dopo la pausa delle nazionali è Bonny: risentimento muscolare ai flessori della coscia destra e stop di 3-4 settimane. L’ivoriano salterà gli incroci con Atalanta, Stoccarda e la doppia sfida col Genoa, possibile rientro a inizio dicembre nelle gare contro Frosinone e Borussia Dortmund.
Chivu nei guai nel reparto offensivo e che nelle ultime settimane ha dovuto fare a meno di Lautaro Martinez, con il capitano argentino che sta cercando di recuperare dall’infortunio in vista dei prossimi impegni.
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